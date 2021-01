Pagelle Spal-Reggiana 2-0 | voti e tabellino Serie B 2020 2021

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valido per la diciottesima giornata di. I padroni di casa, dopo aver dominato per tutto il primo tempo, riescono a passare in vantaggio al 38? con la rete di Valoti sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al minuto 80? arriva il raddoppio di D’Alessandro che chiude il match.(3-4-1-2): Berisha 6; Tomovic 6.5, Vicari 6, Ranieri 6.5; Sala 6 (23? st Dickmann 6), Esposito 6, Missiroli 6.5, Strefezza 6.5 (23? st D’Alessandro 6); Valoti 7 (45? st Sernicola sv); Paloschi 6.5, Floccari 6 (36? st Seck sv). In panchina: Thiam, Minelli, Murgia, Okoli, Viviano,tro, Moro, Brignola. Allenatore: Marino ...

Terzo successivo consecutivo in questo 2021 per i ragazzi di mister Marino che regolano la Reggiana con un 2-0 troppo stretto per la differenza che si è vista in campo, in un derby storicamente molto ...PAGELLE SPAL REGGIANA - Valoti protagonista assoluto biancazzurro, D'Alessandro decisivo. La Reggiana, nonostante un secondo ...