Nuovo dpcm, Sistema Impresa: "Su enoteche sperequazione da sanare" (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Labitalia) - Sistema Impresa, la confederazione delle Pmi del terziario che riunisce 160mila imprese in tutta Italia, manifesta solidarietà e si unisce all'iniziativa dell'associazione delle enoteche italiane Vinarius sfociata nella lettera inviata al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il documento è nato con l'obiettivo di modificare il divieto incluso nel dpcm che impedisce la vendita da asporto di bevande alcoliche dopo le 18. Divieto che, invece, non è stato esteso alla grande distribuzione. “Nella lettera il presidente di Vinarius Andrea Terraneo - commenta il presidente nazionale di Sistema Impresa, Berlino Tazza - interpella direttamente il presidente del Consiglio per intervenire su un punto che appare a tutti incomprensibile. Si chiede al governo di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Labitalia) -, la confederazione delle Pmi del terziario che riunisce 160mila imprese in tutta Italia, manifesta solidarietà e si unisce all'iniziativa dell'associazione delleitaliane Vinarius sfociata nella lettera inviata al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Il documento è nato con l'obiettivo di modificare il divieto incluso nelche impedisce la vendita da asporto di bevande alcoliche dopo le 18. Divieto che, invece, non è stato esteso alla grande distribuzione. “Nella lettera il presidente di Vinarius Andrea Terraneo - commenta il presidente nazionale di, Berlino Tazza - interpella direttamente il presidente del Consiglio per intervenire su un punto che appare a tutti incomprensibile. Si chiede al governo di ...

