No a Salvini, sì alla stabilità. Bruxelles preoccupata per i numeri di Conte (Di lunedì 18 gennaio 2021) stabilità, riforme, no ad un ritorno di Matteo Salvini al governo, il tutto condito dalla preoccupazione per i numeri del governo Conte in aula. La videoconferenza dell'Eurogruppo oggi è servita anche per puntare i riflettori europei sulla situazione politica italiana. Il presidente Paschal Donohoe ne chiede conto al ministro Roberto Gualtieri, il quale ha degli scambi sul tema anche con il Commissario Ue Paolo Gentiloni e con altri ministri dell'Economia europei. Ne esce un quadro di sostegno al governo che però sembra assumere le fattezze scaramantiche di dita incrociate affinché il Parlamento italiano riesca a trovare basi numeriche solide per assicurare la riuscita del recovery plan. A Bruxelles interessano i numeri, la stabilità:

