Mercato Juventus, incontro tra Paratici e i due dirigenti: 3 nomi in ballo (Di lunedì 18 gennaio 2021) Mercato Juventus – Archiviata la pesante sconfitta contro l’Inter è tempo di pensare alla Supercoppa di mercoledì. La partita si giocherà a Reggio Emilia, nello stadio del Sassuolo. Paratici potrà sondare il terreno per diverse punte. Infatti, essendo una partita tra Juve e Napoli, ci sarà il ds azzurro Giuntoli. Fabio Paratici lo incontrerà per capire la fattibilità dei colpi Milik o Llorente. Ma non è finita qui. Mercato Juventus, incontro per Milik, Llorente e Scamacca Di fatto a Reggio Emilia, in occasione del match tra Juve e Napoli, Paratici incontrerà anche il ds del Sassuolo, Carnevali. I neroverdi sono i proprietari del cartellino di Scamacca, dunque non solo Milik e Llorente nel mirino, anzi. Leggi anche: Inter Juventus, ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 18 gennaio 2021)– Archiviata la pesante sconfitta contro l’Inter è tempo di pensare alla Supercoppa di mercoledì. La partita si giocherà a Reggio Emilia, nello stadio del Sassuolo.potrà sondare il terreno per diverse punte. Infatti, essendo una partita tra Juve e Napoli, ci sarà il ds azzurro Giuntoli. Fabiolo incontrerà per capire la fattibilità dei colpi Milik o Llorente. Ma non è finita qui.per Milik, Llorente e Scamacca Di fatto a Reggio Emilia, in occasione del match tra Juve e Napoli,incontrerà anche il ds del Sassuolo, Carnevali. I neroverdi sono i proprietari del cartellino di Scamacca, dunque non solo Milik e Llorente nel mirino, anzi. Leggi anche: Inter, ...

Sport_Mediaset : #Juventus, #Paratici: 'Attaccante? Solo occasioni. Felice per #Mandzukic'. Il ds della #Juve sul mercato: 'Non abbi… - forumJuventus : GdS: 'Serataccia Frabotta. Il mercato è ancora aperto e forse la Juventus dovrebbe correre ai ripari: oltre a un at… - OdeonZ__ : Marotta: 'La società non è in allarme. E sul mercato...' - Smg_1908 : RT @Gazzetta_it: #Pirlo ha già stravinto la scommessa #McKennie. E i tifosi lo paragonano a un certo #Vidal... #Juventus #SerieA #Mercato h… - msgiusi : RT @forumJuventus: GdS: 'Serataccia Frabotta. Il mercato è ancora aperto e forse la Juventus dovrebbe correre ai ripari: oltre a un attacca… -