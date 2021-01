Matteo Salvini pubblicizza il suo gruppo Telgram tra i commenti su Facebook (Di lunedì 18 gennaio 2021) Salvini è anche su Telegram con un gruppo chiamato Salvini News che – al momento della scrittura di questo pezzo – conta 6.675 iscritti. Le persone dentro questo gruppo son in continuo aumento anche nel momento in cui scriviamo. L’accesso al gruppo Telegram è pubblicizzato negli ultimi due post del Capitano su Facebook, tra i commenti, e il collegamento diretto da già i suoi frutti. Salvini News Telegram è un vero e proprio aggregatore dei post e delle notizie date da Matteo Salvini e dalla Lega inviando tutte quelle immagini e quelle notizie manipolate alle quali ci hanno abituato i profili social ufficiali. LEGGI ANCHE >>> «Lo sapevano anche i tombini», ma Salvini no VIDEO ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 18 gennaio 2021)è anche su Telegram con unchiamatoNews che – al momento della scrittura di questo pezzo – conta 6.675 iscritti. Le persone dentro questoson in continuo aumento anche nel momento in cui scriviamo. L’accesso alTelegram èto negli ultimi due post del Capitano su, tra i, e il collegamento diretto da già i suoi frutti.News Telegram è un vero e proprio aggregatore dei post e delle notizie date dae dalla Lega inviando tutte quelle immagini e quelle notizie manipolate alle quali ci hanno abituato i profili social ufficiali. LEGGI ANCHE >>> «Lo sapevano anche i tombini», mano VIDEO ...

