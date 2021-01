Mainz – Wolfsburg: probabili formazioni e statistiche (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dopo aver tenuto tranquillo Erling Haaland nel fine settimana, il Mainz avrà un altro grande attaccante con cui confrontarsi a metà settimana. L’incontro Mainz – Wolfsburg si giocherà domani, 19 gennaio 2021, con calcio d’inizio alle ore 19:30. Mainz – Wolfsburg: come arrivano le due squadre? Il Mainz Il Mainz ha il bel da fare per uscire dalla zona retrocessione, ma il nuovo allenatore Bo Svensson spera di poterlo fare dopo aver visto la sua squadra pareggiare 1-1 in casa del Borussia Dortmund sabato. Il terzino Daniel Brosinski ha saltato quella partita dopo aver preso un colpo in allenamento e l’uomo che lo ha sostituito – Levin Öztunali – continuerà sicuramente nell’XI di partenza dopo il suo straordinario pareggio al Signal Iduna Park. L’attaccante ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 18 gennaio 2021) Dopo aver tenuto tranquillo Erling Haaland nel fine settimana, ilavrà un altro grande attaccante con cui confrontarsi a metà settimana. L’incontrosi giocherà domani, 19 gennaio 2021, con calcio d’inizio alle ore 19:30.: come arrivano le due squadre? IlIlha il bel da fare per uscire dalla zona retrocessione, ma il nuovo allenatore Bo Svensson spera di poterlo fare dopo aver visto la sua squadra pareggiare 1-1 in casa del Borussia Dortmund sabato. Il terzino Daniel Brosinski ha saltato quella partita dopo aver preso un colpo in allenamento e l’uomo che lo ha sostituito – Levin Öztunali – continuerà sicuramente nell’XI di partenza dopo il suo straordinario pareggio al Signal Iduna Park. L’attaccante ...

L'incontro di Bundesliga Mainz - Wolfsburg si gioca domani 19 gennaio. Ecco le nostre considerazioni e le possibili formazioni in campo ...

