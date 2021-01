Juventus, il mercato non risolverà la confusione di Pirlo (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il possibile calciomercato della Juventus dei prossimi giorni difficilmente risolverà la parziale confusione di Andrea Pirlo in vista della seconda parte di stagione Il calciomercato della Juventus partirà dall’assalto imminente a Scamacca. L’attaccante di proprietà del Sassuolo, ma attualmente in prestito al Genoa, sarà il nuovo rinforzo offensivo dei bianconeri in vista dell’attuale sessione di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il possibile calciodelladei prossimi giorni difficilmentela parzialedi Andreain vista della seconda parte di stagione Il calciodellapartirà dall’assalto imminente a Scamacca. L’attaccante di proprietà del Sassuolo, ma attualmente in prestito al Genoa, sarà il nuovo rinforzo offensivo dei bianconeri in vista dell’attuale sessione di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

forumJuventus : GdS: 'Serataccia Frabotta. Il mercato è ancora aperto e forse la Juventus dovrebbe correre ai ripari: oltre a un at… - Sport_Mediaset : #Juventus, #Paratici: 'Attaccante? Solo occasioni. Felice per #Mandzukic'. Il ds della #Juve sul mercato: 'Non abbi… - sportli26181512 : Juve, dubbio di mercato: investimento per il centrocampista e non per l'attaccante?: La Juventus ha un dubbio sul m… - Isaia_06 : RT @MileTrecarichi: Invocare il mercato non ha senso.A gennaio,si muovono solo i Rincon di turno.Abbiamo già Ramsey,Rabiot, Bernardeschi e… - MileTrecarichi : Invocare il mercato non ha senso.A gennaio,si muovono solo i Rincon di turno.Abbiamo già Ramsey,Rabiot, Bernardesch… -