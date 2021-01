Jamie Lynn Spears se la prende con Tesla e attacca Elon Musk: “Mi hai ucciso due gatti”. Poi cancella il post (Di lunedì 18 gennaio 2021) Per Jamie Lynn Spears, sorella di Britney, Elon Musk sarebbe “un assassino di gatti”. Jamie Lynn ha attaccato frontalmente il fondatore di Tesla, accusandolo di averle di fatto ucciso due mici. In un video pubblicato su Instagram (poi cancellato, ndr) l’attrice e cantante ha rivelato che i suoi gatti sono stati investiti da una Tesla “che non hanno mai sentito arrivare”. Come anche le altre auto elettriche, le Tesla sono molto più silenziose dei veicoli con motori a gas. “Mi devi un paio di gatti”, ha detto nel video la sorella di Britney, rivolgendosi a Elon Musk. ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 18 gennaio 2021) Per, sorella di Britney,sarebbe “un assassino di”.hato frontalmente il fondatore di, accusandolo di averle di fattodue mici. In un video pubblicato su Instagram (poito, ndr) l’attrice e cantante ha rivelato che i suoisono stati investiti da una“che non hanno mai sentito arrivare”. Come anche le altre auto elettriche, lesono molto più silenziose dei veicoli con motori a gas. “Mi devi un paio di”, ha detto nel video la sorella di Britney, rivolgendosi a. ...

JulesCurieuse : Jamie Lynn Spears: 'Qualcuno deve dire a Elon Musk che le Tesla sono killer seriali di gatti. E' un problema che do… - MntChiara : Incredibile: pare che la Tesla sia così silenziosa che i gatti per strada non la sentono arrivare e si lasciano inv… - Nicol0Spears : RT @SimoJeanP: Ho scoperto che l'ex di Britney Spears, Kevin federline ha una ex, Shar Jackson, che ha una figlia, Cassie, moglie di Chris… - SimoJeanP : Ho scoperto che l'ex di Britney Spears, Kevin federline ha una ex, Shar Jackson, che ha una figlia, Cassie, moglie… - SimoJeanP : ???? Ho scoperto che la ex moglie di Kevin federline, Shar Jackson, ha una figlia, Cassie, che é la moglie di Chris m… -

Ultime Notizie dalla rete : Jamie Lynn Tesla accusata della morte del gatto di Jamie Lynn Spears Everyeye Auto Jamie Lynn Spears accusa Elon Musk e Tesla di averle ucciso il gatto

Elon Musk è finito nel mirino nientemento che di Jamie Lynn Spears, sorella di Britney, che accusa lui e Tesla dell'uccisione del suo gatto..

Lance Bass supporta Britney Spears: ‘Ascoltatela’

Lance Bass, ex membro degli NSYNC, pensa che bisognerebbe dare più ascolto a Britney Spears, che ormai da tempo chiede di essere liberata dal controllo legale del padre, tutore del suo patrimonio dal ...

Elon Musk è finito nel mirino nientemento che di Jamie Lynn Spears, sorella di Britney, che accusa lui e Tesla dell'uccisione del suo gatto..Lance Bass, ex membro degli NSYNC, pensa che bisognerebbe dare più ascolto a Britney Spears, che ormai da tempo chiede di essere liberata dal controllo legale del padre, tutore del suo patrimonio dal ...