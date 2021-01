Inter | ufficiale il restyling | la squadra cambia nome e logo

Leggi su inews24

(Di lunedì 18 gennaio 2021), inizia ilfortemente voluto da Suning. Lasi appresta a rinnovarsi esteticamente come mai fatto prima in passato. L’. Una vera e propria rivoluzione per una delle società di calcio più antiche del nostro campionato. A partire da inizio marzo infatti, il club, su decisione di Suning, si L'articolo proviene da Inews.it.