Inter-Juventus | Moratti senza freni | “Conte può puntare allo Scudetto | i bianconeri non hanno meritato nulla”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Due a zero, è questo il risultato finale di.Ieri sera, la formazione di Antonioha piegato iimponendosi con il risultato di 2-0 nel match andato in scena alle 21.00stadio “Giuseppe Meazza” di Milano. A decidere il match, le reti di Arturo Vidal e Nicolò Barella, che oltre adrompere la striscia di risultati utili consecutivi della "Vecchia Signora”,permesso alla formazione nerazzurra raggiungere il Milan - impegnato questa sera contro il Cagliari -, in vetta alla classifica.Sulla gara di San Siro si è espresso l'ex presidente dell’, Massimo, chevenuto ai microfoni di fcnews, ha detto la sua sul derby d'Italia: “Devo dire che ...