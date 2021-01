Inter, Boninsegna dopo la vittoria con la Juve: 'Una pietra sullo Scudetto' (Di lunedì 18 gennaio 2021) MILANO - Roberto Boninsegna , ex attaccante dell' Inter con un'esperienza anche alla Juventus, si è soffermato ad analizzare la vittoria dei nerazzurri nel Derby d'Italia di domenica: " L'Inter è in ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 18 gennaio 2021) MILANO - Roberto, ex attaccante dell'con un'esperienza anche allantus, si è soffermato ad analizzare ladei nerazzurri nel Derby d'Italia di domenica: " L'è in ...

Dome689 : RT @FcInterNewsit: Boninsegna: 'Inter perfetta, la Juve non è esistita. Il gol di Barella? Nemmeno tra gli amatori' - Dalla_SerieA : Inter batte Juve, Boninsegna: 'Messa pietra sullo Scudetto, bianconeri non pervenuti' - - salvione : Inter, Boninsegna dopo la vittoria con la Juve: 'Una pietra sullo Scudetto' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Boninsegna: 'Inter perfetta, Juventus non pervenuta' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL COMMENTO - Boninsegna: 'Inter perfetta, Juventus non pervenuta' -