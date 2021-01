' Il signor 2% deve darsi una calmata' | il piano del M5s per ' ricattare' Renzi

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Leggo di ricostruzioni secondo cui io avrei un problema personale con Conte. C'era un modo per farlo, non dare la fiducia a un Conte-bis», ha dichiarato il leader di 'Italia Viva', intervistato da ...

cocodrill3 : @erretti42 @ElioLannutti Si scopre oggi? Lo deve solo al Signor Buonanima - giorgiaaa_23 : @UrSpaghettGirl esatto... avrei preferito Pirlo nell’U23 per un anno e vedere come va ma con un “”signor”” allenato… - Max54239219 : @Regione_Sicilia @Musumeci_Staff Signor Musumeci, deve cambiare l’ordinamento con visita ad affetti stabili, verame… - RCascar : @CarloCalenda @WRicciardi Il signor Ricciardi che vorrebbe chiudere il Paese.follia pura Lo sa che ci sono persone… - 100Business_ : Date le statistiche al signor KLAUS. Che le deve leggere. Dal sito ISTAT ufficiale. Basta. Basta. #noneladurso -

Ultime Notizie dalla rete : signor deve

UrbanPost

Capisco la spregiudicatezza, ma il signor 2% deve anche darsi una calmata». E ancora: «Chi, come Renzi, invoca il Mes, lo fa per far cadere l’esecutivo. Basta con questi giochi».Mentre la maggioranza sembra in affanno nella ricerca dei “costruttori”, Renzi tende nuovamente la mano al governo. Ma dal M5S avvisano: "Niente ricatti col Mes o elezioni" ...