Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi a Rosalinda Cannavò: "Devi lasciare Giuliano, uno che ti manda un video così lo sposi?" (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tommaso consiglia a Rosalinda di lasciare Giuliano dopo il video che le ha inviato al Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di lunedì 18 gennaio 2021)consiglia adidopo ilche le ha inviato alVip.

matteorenzi : Ormai prevale una logica quasi da grande fratello per la quale c’è un pensiero unico che porta a non preoccuparsi d… - La7tv : #nonelarena Crisi governo, Matteo #Renzi: 'Si dice l'uomo più popolare deve fare il premier, e chi lo ha detto? Non… - borghi_claudio : Non c'è limite al peggio... GRANDE FRATELLO CHIGI – SULLA PAGINA FACEBOOK UFFICIALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO… - effesronfleek : @behindthew4ll Guarda detta sinceramente, a me sembra ingenua ma ricordiamoci che ha già fatto il grande fratello,… - giannicecconi2 : Fratello amorevole. Grande -