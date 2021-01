**Governo: Zingaretti, ‘ognuno si assume responsabilità’** (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “L’appello che ho fatto ieri, che ha fatto oggi Conte, non è strumentale a giochi sottobanco. E’ un appello alla responsabilità che deve avvenire nel totale rispetto di tutti, ma poi tutti devono assumersi la responsabilità nei confronti del paese”. Lo dice Nicola Zingaretti chiudendo l’assemblea dei senatori Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “L’appello che ho fatto ieri, che ha fatto oggi Conte, non è strumentale a giochi sottobanco. E’ un appello alla responsabilità che deve avvenire nel totale rispetto di tutti, ma poi tutti devonorsi la responsabilità nei confronti del paese”. Lo dice Nicolachiudendo l’assemblea dei senatori Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

