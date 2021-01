(Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "dei deputati abbiamo creato le premesse con un gruppo di interlocutori e mi auguro che anche al Senato domani ci sia un tentativo che vada in porto". Lo ha detto Brunonello speciale Tg1 sulla crisi. "Penso che il presidenteotterrà la fiducia,supererà la, al Senato è piu' difficile".

fattoquotidiano : Crisi di Governo, Salvini: “Dipendere da Mastella e Tabacci in un momento così è normale? Noi pensiamo alla vita ve… - zazoomblog : Governo: Tabacci Conte alla Camera avrà maggioranza assoluta - #Governo: #Tabacci #Conte #Camera - TV7Benevento : Governo: Tabacci, 'Conte alla Camera avrà maggioranza assoluta'... - anubidal : Il nome di Mastella scandito sarcasticamente alla Camera dalle opposizioni all'appello di Conte ai 'volenterosi' no… - rambonesco : Evviva la famiglia Tabacci che darà la fiducia a questo governo illegittimo e di dilettanti allo sbaraglio. Starann… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Tabacci

Per il premier Giuseppe Conte è l’ora della verità, dopo la rottura con Matteo Renzi. Il presidente del Consiglio è intervenuto ...O, se il presidente della Repubblica volesse, il centrodestra ha donne, uomini, energie ed entusiasmo, non raccattato nei corridoi grazie a Tabacci. ome annunciato ... alla Camera per riferire sulla ...