Governo | Fioramonti a Conte | ‘voltare pagina? Chieda scusa a famiglia Regeni’

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma, 18 gen. (Adnkronos) – “Ho apprezzato, del suo intervento, la frase in cui ha detto che ora si volta. Voltaresignifica tre cose: maggior rispetto del Parlamento”, ovvero “non trattarlo più come uno zerbino, un nuovoe una linea politica nuova”. Questa passa da un maggior impegno “sulla scuola ad esempio”, sul sodalizio “con i valori progressisti, dopo il suo innamoramento per Trump, iniziando col chiedereallaRegeni”. Così l’ex ministro dell’Istruzione Lorenzoin Aula alla Camera rivolgendosi al premier Giuseppe. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Ho apprezzato, del suo intervento, la frase in cui ha detto che ora si volta pagina. Voltare pagina significa tre cose: maggior rispetto del Parlamento", ovvero "non tratt ...ROMA – La crisi di governo arriva in Parlamento: cinque giorni dopo il clamoroso strappo di Matteo Renzi e la sua Italia Viva, nel pieno di una pandemia e con il Paese in ginocchio, il presidente del ...