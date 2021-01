Galli | «Bisogna correre con i vaccini per limitare nuove varianti» Ma senza «chiusure rigorose» i contagi non caleranno

Leggi su open.online

(Di lunedì 18 gennaio 2021) L’imperativo è «con le vaccinazioni» per impedire che si crei terreno fertile per ulteriori variazioni del virus. L’idea di raggiungere l’immunità di gregge, semplicemente, «non funziona». E anzi, «lasciaril virus contribuirebbe al rischio di nascita diCovid» che possono essere molto «più fastidiose per noi», come nel caso dellebrasiliane che hanno la tendenza «a reinfettare chi era già risultato positivo». Al netto di ciò, il professor Massimo, direttore del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Sacco di Milano, non nasconde «forte preoccupazione» per i ritardi nella consegna delle dosi di vaccino Pfizer – BioNTech. «Ritardi, in realtà, un po’ attesi», a detta del primario del Sacco, anche alla luce «dell’alto numero di ...