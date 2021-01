Depay si sbilancia | “Voglio andare in uno dei tre migliori club del mondo”

Leggi su itasportpress

(Di lunedì 18 gennaio 2021) Sarà stata la delusione per la sconfitta contro il Metz in Ligue 1, ma Memphis, attaccante del Lione, adesso parla chiaro e sogna in grande. Come riporta Mundo Deportivo che cita Canal +, l'attaccante olandese, molto chiacchierato in questi mesi in ottica mercato, si èto relativamente al proprio destino.vuole una bigcaption id="attachment 1013953" align="alignnone" width="863"(getty images)/caption"Houssem Aouar e io sappiamo che giochiamo per unmolto grande, ma vogliamoin uno dei tredel", ha spiegatoprendendo una posizione molto chiara. "Una volta arrivati insimile si vedrà come saremo. Penso almeno 10 volte meglio di ...