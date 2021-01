Crotone, pugile 16enne (figlio di un boxeur) picchia un coetaneo. Il video su Telegram (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il video di un pestaggio avvenuto in Calabria è finito sulla piattaforma Telegram. I protagonisti, sia l’aggressore che la vittima, sono minorenni. Il picchiatore è un pugile sedicenne, figlio d’arte: suo padre è uno dei boxeur italiani più forti in attività. L’uomo ha condannato il gesto. Ora il ragazzo, grazie alle immagini verificate dalla polizia, è stato identificato e segnalato alla Procura dei minorenni.Le immagini del videoNel video, che dura più di un minuto, si vede un giovane a terra che prova a proteggersi con le braccia, mentre il suo aggressore lo prende a pugni, gli dà una testata, lo minaccia e gli sputa addosso, Poi si alza e continua a colpirlo con dei calci. Il tutto davanti ad altri ragazzi che non intervengono e anzi lo incitano a ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ildi un pestaggio avvenuto in Calabria è finito sulla piattaforma. I protagonisti, sia l’aggressore che la vittima, sono minorenni. Iltore è unsedicenne,d’arte: suo padre è uno deiitaliani più forti in attività. L’uomo ha condannato il gesto. Ora il ragazzo, grazie alle immagini verificate dalla polizia, è stato identificato e segnalato alla Procura dei minorenni.Le immagini delNel, che dura più di un minuto, si vede un giovane a terra che prova a proteggersi con le braccia, mentre il suo aggressore lo prende a pugni, gli dà una testata, lo minaccia e gli sputa addosso, Poi si alza e continua a colpirlo con dei calci. Il tutto davanti ad altri ragazzi che non intervengono e anzi lo incitano a ...

