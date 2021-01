Crisi governo, Zingaretti: bene Conte, andiamo avanti per cambiare (Di lunedì 18 gennaio 2021) 'bene Conte. L'appello ad andare avanti per cambiare. Patto di legislatura, apertura al coinvolgimento del Paese, priorità allo sviluppo per creare lavoro, alla difesa della salute, al rafforzamento ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 18 gennaio 2021) '. L'appello ad andareper. Patto di legislatura, apertura al coinvolgimento del Paese, priorità allo sviluppo per creare lavoro, alla difesa della salute, al rafforzamento ...

MediasetTgcom24 : Crisi governo, Di Maio: 'Non lasceremo italiani in mani di irresponsabili' #crisidigoverno… - fanpage : “Sto partendo per Roma per votare sì alla fiducia al Governo Conte” #18gennaio - meb : Oggi alla Camera avremo il dibattito sulla crisi di governo. Noi ci siamo se si riparte dalle idee e non dalle polt… - Caffe_Graziella : RT @Misurelli77: Sondaggio serio sulla crisi di governo Risposta secca Siete d'accordo con Renzi (Voto più rtweet, grazie!) - FeelFilippo : RT @Rinaldi_euro: Un ?@borghi_claudio? monumentale!!! BORGHI: ANDRETE VIA DAL GOVERNO SOLO QUANDO AVRETE DISTRUTTO TUTTO -