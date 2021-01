Crisi Governo, Conte alla Camera oggi in tv: orario e come vedere l’intervento in streaming (Di lunedì 18 gennaio 2021) Alle 12:00 di oggi, lunedì 18 gennaio, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte interverrà alla Camera per fare appello ai “responsabili”. Il Premier ha scelto quindi di parlamentarizzare la Crisi di Governo, nata a seguito dello scontro con Matteo Renzi e delle dimissioni delle ministre di Italia Viva Elena Bonetti, Teresa Bellanova e del sottosegretario Scalfarotto. l’intervento del premier sarà trasmesso in diretta sulla webtv della Camera dei Deputati ma non sono esclusi alcuni collegamenti live con RaiNews 24 e Sky TG24, che possono essere seguiti in streaming attraverso le piattaforme Rai Play e Sky Go. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021) Alle 12:00 di, lunedì 18 gennaio, il Presidente del Consiglio, Giuseppeinterverràper fare appello ai “responsabili”. Il Premier ha scelto quindi di parlamentarizzare ladi, nata a seguito dello scontro con Matteo Renzi e delle dimissioni delle ministre di Italia Viva Elena Bonetti, Teresa Bellanova e del sottosegretario Scalfarotto.del premier sarà trasmesso in diretta sulla webtv delladei Deputati ma non sono esclusi alcuni collegamenti live con RaiNews 24 e Sky TG24, che possono essere seguiti inattraverso le piattaforme Rai Play e Sky Go. SportFace.

