Crisi di Governo, oggi si decide: i numeri di Conte tra Camera e Senato (Di lunedì 18 gennaio 2021) A tenere banco negli ultimi giorni è la Crisi di Governo alla quale ha dato il via Matteo Renzi che ha ritirato il suo appoggio a Conte dopo che il premier ha confermato il Recovery Plan. Una scelta che ha dunque portato ulteriore instabilità in un momento in cui già si naviga a vista, con il Covid che imperversa in Italia e nel mondo intero. Cosa succederà allora nella scena politica italiana? Di ipotesi se ne sono fatte tante: Conte se ne va, Conte resta, resta la maggioranza ma cambia il premier. E ancora, si va al voto, oppure il Presidente Sergio Mattarella decide per un Governo tecnico con la supervisione di Mario Draghi. Insomma la situazione è parecchio incerta ma nella giornata di oggi si dovrebbe decidere.

