Conte alla Camera ha parlato di riforma dei servizi segreti. Tutte le ipotesi in campo (Di lunedì 18 gennaio 2021) Anche se indirettamente, anche se per difendere i vertici dell’intelligence dai retroscena che li vorrebbero impegnati nel cercare voti a sostegno del governo, e in particolare il direttore del Dis, Gennaro Vecchione, nel suo intervento alla Camera il presidente Giuseppe Conte ha accennato a un’eventuale riforma della legge 124 del 2007 che regola il comparto dei servizi. “Siete tutti parlamentari, se avete delle proposte di modifica della legge seguite i canali istituzionali”, ha detto, e per verifica e controllo “ci sono i vostri colleghi del Copasir”. Il concetto di sicurezza nazionale Il mondo e la tecnologia stanno cambiando a una velocità tale che ogni legge appena varata rischia di essere vecchia, figuriamoci una legge scritta in pochi mesi nel 2007 per aggiornare nomi e strutture cercando di ... Leggi su formiche (Di lunedì 18 gennaio 2021) Anche se indirettamente, anche se per difendere i vertici dell’intelligence dai retroscena che li vorrebbero impegnati nel cercare voti a sostegno del governo, e in particolare il direttore del Dis, Gennaro Vecchione, nel suo interventoil presidente Giuseppeha accennato a un’eventualedella legge 124 del 2007 che regola il comparto dei. “Siete tutti parlamentari, se avete delle proposte di modifica della legge seguite i canali istituzionali”, ha detto, e per verifica e controllo “ci sono i vostri colleghi del Copasir”. Il concetto di sicurezza nazionale Il mondo e la tecnologia stanno cambiando a una velocità tale che ogni legge appena varata rischia di essere vecchia, figuriamoci una legge scritta in pochi mesi nel 2007 per aggiornare nomi e strutture cercando di ...

borghi_claudio : Leggo che qualcuno pensa che io oggi alla #camera abbia usato parole troppo crude nei confronti di conte. Vedete, i… - borghi_claudio : Il mio intervento oggi alla #Camera in risposta al vergognoso intervento di conte. - borghi_claudio : Allora? Niente costruttori? Nessuno che voglia mettersi lì a far continuare a far fare affari alla cricca di conte… - LegaSalvini : #Morelli: Tra poco Conte alla Camera col piattino in mano. Avrà trovato un Mastella di turno per raccattare qualche… - AndreaGN62 : RT @borghi_claudio: Il mio intervento oggi alla #Camera in risposta al vergognoso intervento di conte. -