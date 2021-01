“Come d’Incanto”: Patrick Dempsey ci sarà anche nel sequel (Di lunedì 18 gennaio 2021) In inglese si chiama “Disenchanted” Da diverso tempo si parla di un possibile sequel del film by Disney “Come d’Incanto”. La conferma del capitolo 2 è arrivata a dicembre, in occasione del Disney Investor Day. Leggi anche: “Come d’Incanto” confermato il sequel del film Sean Bailey, presidente della produzione di Walt Disney Studios Motion Pictures, durante l’evento, ha confermato l’uscita del film parlando però solo della presenza confermata di Amy Adams (una dei due protagonisti) senza dare altri cenni sul resto del cast o sulla regia. In questi giorni ci ha pensato Patrick Dempsey a dare altre news: l’ex protagonista di “Grey’s Anatomy” tornerà a vestire i panni di Robert Philip Come spiegato durante la sua ospitata ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 18 gennaio 2021) In inglese si chiama “Disenchanted” Da diverso tempo si parla di un possibiledel film by Disney “”. La conferma del capitolo 2 è arrivata a dicembre, in occasione del Disney Investor Day. Leggi: “” confermato ildel film Sean Bailey, presidente della produzione di Walt Disney Studios Motion Pictures, durante l’evento, ha confermato l’uscita del film parlando però solo della presenza confermata di Amy Adams (una dei due protagonisti) senza dare altri cenni sul resto del cast o sulla regia. In questi giorni ci ha pensatoa dare altre news: l’ex protagonista di “Grey’s Anatomy” tornerà a vestire i panni di Robert Philipspiegato durante la sua ospitata ...

Imperoland : Patrick Dempsey ha finalmente confermato il suo ritorno nel sequel di Come d'Incanto! ???? - Sara2211___ : Come d'incanto; 2007 ? (questo film ha un posto speciale nel mio cuore, l'ho visto 200 volte e il finale mi fa semp… - fadebellis : @maustron9er Agnelli è il primo che deve fare mea culpa per aver dato retta e avallato le scelte dei 2 comici in tr… - byH_Leitenbauer : RT @EricaDoddo: Come d'incanto mi sono trovata nel film 'Malena' ?????? - pasqmont : @andreavianel @AzrofE Quando passò alla Juve. Prima era un semplice, “lento metronomo”. Si sa, il bianconero per i… -

Ultime Notizie dalla rete : Come d’Incanto I PESCATORI CREMONESI DEL FIUME PO | Agostino Melega (CR) WelfareNetwork