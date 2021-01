CALCIOMERCATO: Mandzukic c’è, Milik al Marsiglia? (Di martedì 19 gennaio 2021) Gli ultimi movimenti riguardano squadre abbastanza coinvolte alla lotta per le prime posizioni in classifica. Milik (Facebook)Sul fronte Napoli, sembra che stia per risolversi, finalmente, la questione legata all’attaccante polacco Milik. L’accordo con i francesi del Marsiglia è praticamente fatto, mancano soltanto le firme e poi Milik volerà alla volta della Francia, e probabilmente, a questo punto, anche verso gli Europei di calcio in programma, emergenza permettendo, la prossima estate. Il Napoli a questo punto considerata anche la probabile partenza di Llorente potrebbe intervenire sul mercato per prendere magari un’altra punta. La Juventus dal canto suo è sempre alla ricerca di un attaccante, ed una volta sbollita la pesante sconfitta subita contro l’Inter in campionato, probabilmente si ... Leggi su chenews (Di martedì 19 gennaio 2021) Gli ultimi movimenti riguardano squadre abbastanza coinvolte alla lotta per le prime posizioni in classifica.(Facebook)Sul fronte Napoli, sembra che stia per risolversi, finalmente, la questione legata all’attaccante polacco. L’accordo con i francesi delè praticamente fatto, mancano soltanto le firme e poivolerà alla volta della Francia, e probabilmente, a questo punto, anche verso gli Europei di calcio in programma, emergenza permettendo, la prossima estate. Il Napoli a questo punto considerata anche la probabile partenza di Llorente potrebbe intervenire sul mercato per prendere magari un’altra punta. La Juventus dal canto suo è sempre alla ricerca di un attaccante, ed una volta sbollita la pesante sconfitta subita contro l’Inter in campionato, probabilmente si ...

DiMarzio : calciomercato @acmilan: ok definitivo per #Mandzukic, già domani previsto l’arrivo a Milano (6 mesi con opzione), p… - DiMarzio : #Mandzukic in arrivo già stasera a #Milano, domani le visite mediche con il @acmilan #Calciomercato @SkySport - AntoVitiello : ???? Mario #Mandzukic, prime immagini a Milano #Milan #calciomercato - GiorgiaCenni9 : Ibrahimovicshow a @SkySport : “#Mandzukic? Cosi ne abbiamo due che mettono paura all’avversario. Credo allo scudett… - moralesajv87 : RT @AntoVitiello: ???? Visite mediche per Mario #Mandzukic, nuovo acquisto del #Milan. Domani la firma sul contratto #calciomercato @milannew… -