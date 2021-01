Artom “In Italia manca una visione per l'impresa privata” (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna iniziare a dare una visione per l'impresa privata del Paese, a mio parere questo è quello che manca”. Lo ha detto Arturo Artom, consulente economico ed esperto in tecnologie, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'Agenzia di stampa Italpress.“Siamo il paese – ha spiegato – delle 4-4,5 milioni di partite Iva. Tutti i nostri stipendi sono pagati dal prodotto interno lordo fatto dal privato. Le pmi in fondo sono ancora qualcosa di sconosciuto”, ha sottolineato spiegando come questo si sia visto soprattutto durante l'emergenza della pandemia. “Sono stati garantiti molto i dipendenti – ha aggiunto Artom – ma la parte imprenditoriale che ha un rischio e che deve pagare 15-20 buste paga non si è sentita molto supportata. Non c'è la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 18 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna iniziare a dare unaper l'del Paese, a mio parere questo è quello che”. Lo ha detto Arturo, consulente economico ed esperto in tecnologie, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell'Agenzia di stampa Italpress.“Siamo il paese – ha spiegato – delle 4-4,5 milioni di partite Iva. Tutti i nostri stipendi sono pagati dal prodotto interno lordo fatto dal privato. Le pmi in fondo sono ancora qualcosa di sconosciuto”, ha sottolineato spiegando come questo si sia visto soprattutto durante l'emergenza della pandemia. “Sono stati garantiti molto i dipendenti – ha aggiunto– ma la parte imprenditoriale che ha un rischio e che deve pagare 15-20 buste paga non si è sentita molto supportata. Non c'è la ...

CorriereCitta : Artom “In Italia manca una visione per l’impresa privata” - nestquotidiano : Artom “In Italia manca una visione per l’impresa privata” - IlModeratoreWeb : Artom “In Italia manca una visione per l’impresa privata” - - FantiniValerio : Come cambierà l’economia dopo il Covid? Cottarelli e Artom a confronto su come far ripartire l’Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Artom Italia Artom “In Italia manca una visione per l’impresa privata” Corriere di Rieti Artom “In Italia manca una visione per l’impresa privata”

ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna iniziare a dare una visione per l’impresa privata del Paese, a mio parere questo è quello che manca”. Lo ha detto Arturo Artom, consulente economico ed esperto in tecnologi ...

All’Artom gli striscioni “Difendiamoci con il vaccino”

Appesi da alcuni giorni alle facciate delle sedi di Asti e Canelli. Il dirigente Calcagno: "Non è una richiesta, abbiamo voluto solo lanciare un messaggio".

ROMA (ITALPRESS) – “Bisogna iniziare a dare una visione per l’impresa privata del Paese, a mio parere questo è quello che manca”. Lo ha detto Arturo Artom, consulente economico ed esperto in tecnologi ...Appesi da alcuni giorni alle facciate delle sedi di Asti e Canelli. Il dirigente Calcagno: "Non è una richiesta, abbiamo voluto solo lanciare un messaggio".