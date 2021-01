Arrivano nuove prove | la variante sudafricana del Covid è più contagiosa

globalistIT : - mengoniana30 : RT @disastro84: Io spacchetto acquerelli nuovi nuovi e arrivano foto nuove .. e subito canticchio viva i video al freddo ?????????????????????????? http… - disastro84 : Io spacchetto acquerelli nuovi nuovi e arrivano foto nuove .. e subito canticchio viva i video al freddo ????????????????????… - infoitscienza : Nuove Scorte PS5. Ecco quando arrivano in Italia - infoitscienza : Huawei, arrivano nuove restrizioni a causa del BAN imposto dagli USA -

Ultime Notizie dalla rete : Arrivano nuove

Ottopagine

Rallenta la vaccinazione per via del taglio di 165mila dosi destinate all'Italia. L'azienda si impegna a riportare alla regolarità le consegne dalla prossima settimana, ma ancora non c'è niente di scr ...Stop al calendario delle vaccinazioni: a rischio 30.000 appuntamenti. Con l’annuncio di Pfizer sulle difficoltà di produzione dei vaccino, per la Toscana si apre il problema di dover ritardare la camp ...