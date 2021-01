Antonello: «L’Inter non cambierà nome» (Di lunedì 18 gennaio 2021) “L’Inter non cambierà nome” dichiara all’ANSA Alessandro Antonello, amministratore delegato corporate della società nerazzurra, smentendo le indiscrezioni che si stanno rincorrendo su molti organi di informazione. “Il club – spiega – sta lavorando da oltre un anno a un progetto di marketing, basato sui valori storici delL’Inter, che ha l’obiettivo di avvicinare e coinvolgere i L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 18 gennaio 2021) “non” dichiara all’ANSA Alessandro, amministratore delegato corporate della società nerazzurra, smentendo le indiscrezioni che si stanno rincorrendo su molti organi di informazione. “Il club – spiega – sta lavorando da oltre un anno a un progetto di marketing, basato sui valori storici del, che ha l’obiettivo di avvicinare e coinvolgere i L'articolo

