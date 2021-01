Antonello chiarisce: «L’Inter non cambierà nome» (Di lunedì 18 gennaio 2021) “L’Inter non cambierà nome” dichiara all’ANSA Alessandro Antonello, amministratore delegato corporate della società nerazzurra, smentendo le indiscrezioni che si stanno rincorrendo su molti organi di informazione. “Il club – spiega – sta lavorando da oltre un anno a un progetto di marketing, basato sui valori storici delL’Inter, che ha l’obiettivo di avvicinare e coinvolgere i L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 18 gennaio 2021) “non” dichiara all’ANSA Alessandro, amministratore delegato corporate della società nerazzurra, smentendo le indiscrezioni che si stanno rincorrendo su molti organi di informazione. “Il club – spiega – sta lavorando da oltre un anno a un progetto di marketing, basato sui valori storici del, che ha l’obiettivo di avvicinare e coinvolgere i L'articolo

Bianca34874951 : RT @fcin1908it: Inter, l'ad Antonello chiarisce: 'L'eliminazione dalla Champions non incide sul budget' - - SorinJe : RT @fcin1908it: Inter, l'ad Antonello chiarisce: 'L'eliminazione dalla Champions non incide sul budget' - - DaniloBatresi : RT @fcin1908it: Inter, l'ad Antonello chiarisce: 'L'eliminazione dalla Champions non incide sul budget' - - fcin1908it : Inter, l'ad Antonello chiarisce: 'L'eliminazione dalla Champions non incide sul budget' - -

Ultime Notizie dalla rete : Antonello chiarisce Antonello chiarisce: «L'Inter non cambierà nome» Calcio e Finanza Inter, nodo stipendi: Marotta incontra la squadra

La vigilia di Inter-Juventus non è una giornata comune alla Pinetina, a maggior ragione se in ballo c'è anche il nodo stipendi. Il campo dunque si intreccia con la situazione societaria, luogo di trat ...

Il giallo della ballerina trovata morta nel garage, eseguita l’autopsia

È stata eseguita ieri l’autopsia sul corpo di Naba Savane, la 27enne ballerina afro-francese cresciuta a Desenzano, trovata morta il 3 gennaio, in circostanze da chiarire, nel garage dell’appartamento ...

La vigilia di Inter-Juventus non è una giornata comune alla Pinetina, a maggior ragione se in ballo c'è anche il nodo stipendi. Il campo dunque si intreccia con la situazione societaria, luogo di trat ...È stata eseguita ieri l’autopsia sul corpo di Naba Savane, la 27enne ballerina afro-francese cresciuta a Desenzano, trovata morta il 3 gennaio, in circostanze da chiarire, nel garage dell’appartamento ...