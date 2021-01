Amazon apre due nuovi centri in Italia: 1.100 posti a tempo indeterminato (Di lunedì 18 gennaio 2021) Amazon annuncia l’apertura entro il 2021 di due nuovi centri in Italia, uno di distribuzione a Novara e uno di smistamento a Spilamberto (MO), con cui il gigante dell’e-commerce creerà 1.100 posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni che si andranno ad aggiungere agli 8.500 già creati nel nostro Paese. Il lancio di questi due nuovi siti, si legge in una nota, comporterà un ulteriore investimento di oltre 230 milioni di euro che si aggiungeranno ai 5.8miliardi già investititi da Amazon in Italia negli ultimi dieci anni. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 gennaio 2021)annuncia l’apertura entro il 2021 di duein, uno di distribuzione a Novara e uno di smistamento a Spilamberto (MO), con cui il gigante dell’e-commerce creerà 1.100di lavoro aentro tre anni che si andranno ad aggiungere agli 8.500 già creati nel nostro Paese. Il lancio di questi duesiti, si legge in una nota, comporterà un ulteriore investimento di oltre 230 milioni di euro che si aggiungeranno ai 5.8miliardi già investititi dainnegli ultimi dieci anni.

