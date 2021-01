Silvia Oddi | un mash-up tra Wendy Melvoin e Harley Quinn

Leggi su optimagazine

(Di domenica 17 gennaio 2021) Mi capita di pensarci spesso. Molto spesso. A volte credo troppo spesso. Mi capita di pensare a come era la mia vita prima del Covid, quindi suppergiù come era la mia vita, dieci, undici mesi fa. E mi capita di chiedermi se prima o poi ritornerà a essere uguale a quella, o almeno a avvicinarcisi. Ci raccontiamo spesso che se abbiamo fatto qualcosa a lungo poi riprendere diventa naturale, spesso facciamo l’esempio della bicicletta, se hai imparato a andarci, se lo sapevi fare, basta saltarci su, anche a distanza di anni, e riparti subito come niente fosse. Quindi ripartire, quando ci sarà permesso di farlo, e uso non a caso il termine “permesso”, da una parte per ironizzare su certe uscite fuori luogo di alcuni politici, Di Maio in testa, dall’altro perché è evidente che al momento, vuoi per DPCM, vuoi per buonsenso, un sacco di cose non ci sono permesse, praticamente tutte quelle ...