Renzi: “Mai voluto cacciare Conte, io sono un patriota” (Di domenica 17 gennaio 2021) Secondo l'ex segretario del Pd, "la crisi non è politica, resta il fatto che siamo il Paese con il peggior numero di morti e livello di economia, altro che parlare sui social di “modello Italia”. No, non siamo un modello". L’ironia di Mastella Leggi su ilsecoloxix (Di domenica 17 gennaio 2021) Secondo l'ex segretario del Pd, "la crisi non è politica, resta il fatto che siamo il Paese con il peggior numero di morti e livello di economia, altro che parlare sui social di “modello Italia”. No, non siamo un modello". L’ironia di Mastella

lucatelese : La mossa di Conte che smarchera il bluff di Renzi e lo mette spalle al muro: “Se fai cadere il governo non starai m… - 6000sardine : Questo colpire costantemente ai fianchi mina la credibilità della Politica e delegittima le istituzioni. C'è un lim… - La7tv : #lariachetira @PBersani (Articolo Uno): '#Renzi, senza neanche presentarsi alle elezioni, ha tre ministri, adesso l… - CiccioIlBrillo : @gadlernertweet Ma s'è capito perché mai Putin avrebbe dovuto avvelenarlo considerato che sto tipo ha lo stesso con… - inneres__auge94 : RT @CharlyMatt: La parte peggiore dell'intervista DI Renzi a In Mezz'ora è forse quella in cui appioppa gli 80mila morti a Conte come se lu… -