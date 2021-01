Puntata Una Vita di martedì 19 gennaio 2021 | Bellita viene minacciata da Alfonso

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 17 gennaio 2021)si troverà in una situazione complicata, in quanto dovrà fare i conti con una decisione che potrebbe compromettere il suo futuro (e non solo). Infatti, durante ladi Unadi19la minaccerà e questo comporterà non pochi problemi. Cosa deciderà di fare la donna? Trama Una, Ursula riesce a non farsi licenziare da Genoveva Dalle anticipazioni di Unaabbiamo appreso che, finalmente, Marcia è riuscita a tornare in quartiere. Tutti saranno felice di rivederla, in particolare Felipe che le ha fatto la proposta di matrimonio, alla quale, la donna, ha accettato con grande gioia. Ma qualcuno non sarà così contento di rivedere Marcia, in quanto trama di conquistare l’avvocato. Di chi ...