Milan | Theo Hernandez e Calhanoglu positivi al Covid | la lista completa

Brutta notizia per Stefano Pioli, per i tifosi del Milan e per gli appassionati di fantacalcio, Theo Hernandez ed Hakan Calhanoglu sono positivi al coronavirus Covid-19. Il Milan è in piena emergenza Covid-19. Dopo aver pagato abbondantemente dazio con la positività di Ibrahimovic, Leao, Pioli e con Rebic e Krunic, ancora convalescenti, il club rossonero deve fare i conti con due nuovi casi di positività. E sono due casi pesanti si tratta del terzino sinistro Theo Hernandez e del fantasista Hakan Calhanoglu. Due pedine fondamentali dello scacchiera del tecnico.

