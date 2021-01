LIVE Sci alpino, Slalom 2 Flachau in DIRETTA: Vinatzer e Italia, serve una reazione d’orgoglio (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della gara – La cronaca della gara di ieri Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo Slalom di Flachau, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2020-2021. Si ricomincia dopo la vittoria di Feller e dopo una prestazione veramente deludente della squadra azzurra. Il solo Stefano Gross ha saputo arrivare al traguardo, ma a preoccupare è soprattutto Alex Vinatzer. Il giovane altoatesino è alla terza uscita consecutiva dopo quelle di Zagabria ed Adelboden. serve un repentino cambio di rotta per il giovane azzurro, anche perchè il pendio si adatta molto bene alle caratteristiche dell’azzurro. Anche la gara di ieri ha confermato il grande equilibrio nella ... Leggi su oasport (Di domenica 17 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della gara – La cronaca della gara di ieri Buongiorno e benvenuti alladel secondodi, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci2020-2021. Si ricomincia dopo la vittoria di Feller e dopo una prestazione veramente deludente della squadra azzurra. Il solo Stefano Gross ha saputo arrivare al traguardo, ma a preoccupare è soprattutto Alex. Il giovane altoatesino è alla terza uscita consecutiva dopo quelle di Zagabria ed Adelboden.un repentino cambio di rotta per il giovane azzurro, anche perchè il pendio si adatta molto bene alle caratteristiche dell’azzurro. Anche la gara di ieri ha confermato il grande equilibrio nella ...

