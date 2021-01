Inter-Juventus: fuochi d’artificio a San Siro prima del fischio d’inizio (VIDEO) (Di domenica 17 gennaio 2021) fuochi d’artificio a San Siro prima del fischio d’inizio di Inter-Juventus. Spettacolo di luci e colori sulla destra dello Stadio Meazza che rompe l’incantesimo di un impianto vuoto anche in un grande appuntamento come il derby d’Italia. I fuochi d’artificio fuori dal campo sono proseguiti anche dopo l’inizio del match concludendosi dopo 3 minuti. Inter-JUVE SI FERMA PER UN MINUTO: PROBLEMA ALL’OCCHIO PER BONUCCI Inter-Juventus INIZIA MA I fuochi d’artificio NON SI FERMANO SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 gennaio 2021)a Sandeldi. Spettacolo di luci e colori sulla destra dello Stadio Meazza che rompe l’incantesimo di un impianto vuoto anche in un grande appuntamento come il derby d’Italia. Ifuori dal campo sono proseguiti anche dopo l’inizio del match concludendosi dopo 3 minuti.-JUVE SI FERMA PER UN MINUTO: PROBLEMA ALL’OCCHIO PER BONUCCIINIZIA MA INON SI FERMANO SportFace.

