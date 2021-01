Il diritto di dubitare /1: la scienza (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen – Nell’opera L’io e l’inconscio Carl Gustave Jung sosteneva che, nella società contemporanea, l’uomo di scienza assume, spesso, il ruolo sociale che veniva attribuito al mago-stregone nelle società primitive. Un pensiero che colpisce, se si pensa all’attuale situazione. Dagli stregoni agli scienziati In ogni società, da quelle tribali a quelle contemporanee, ci sono alcune figure che detengono una sorta di potere predittivo e di autorità conoscitiva. Nel mondo tribale erano gli stregoni. Nel Medioevo i chierici, anzi i teologi. Oggi gli scienziati. Da cosa è determinata l’attribuzione di tale autorità? Perché nei secoli del Medioevo il ruolo di “portatore della verità” veniva attribuito al teologo e oggi viene attribuito, invece, allo scienziato? Non è semplice rispondere. Probabilmente, detiene l’autorità conoscitiva chi è considerato un profondo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 17 gennaio 2021) Roma, 17 gen – Nell’opera L’io e l’inconscio Carl Gustave Jung sosteneva che, nella società contemporanea, l’uomo diassume, spesso, il ruolo sociale che veniva attribuito al mago-stregone nelle società primitive. Un pensiero che colpisce, se si pensa all’attuale situazione. Dagli stregoni agli scienziati In ogni società, da quelle tribali a quelle contemporanee, ci sono alcune figure che detengono una sorta di potere predittivo e di autorità conoscitiva. Nel mondo tribale erano gli stregoni. Nel Medioevo i chierici, anzi i teologi. Oggi gli scienziati. Da cosa è determinata l’attribuzione di tale autorità? Perché nei secoli del Medioevo il ruolo di “portatore della verità” veniva attribuito al teologo e oggi viene attribuito, invece, allo scienziato? Non è semplice rispondere. Probabilmente, detiene l’autorità conoscitiva chi è considerato un profondo ...

eureka_max : @SkyTG24 Ma questo paese che fine sta facendo? Ho un dubbio.. è costituzionale dubitare di una consolidata fonte secondaria del diritto? - counterchoir : Un uomo ha diritto di dubitare di sé stesso, non della verità. Oggigiorno ognuno crede esattamente in quella parte… - ellygio81 : @Ilcommentatore0 @IbraStyle83 @Cosimo69606621 @Corriere Non è detto che se lei non ci trova niente di male gli altr… - gianni_pinelli : @Ingestibile79 @EuroMasochismo Dubitare non è lecito? Ma chi ha dato a medici e paramedici la licenza di pontificar… - lcrisa13 : @adorohpotenteh_ Si, e Stefania ha detto che Tommaso aveva diritto di dubitare, che l’aveva detto anche a Cecilia:… -

Ultime Notizie dalla rete : diritto dubitare Il diritto di dubitare /1: la scienza Il Primato Nazionale Stangata Tari, se Tursi non può usare le tasse dei genovesi

La stangata dell'aumento del 20% della Tari, imposta dalla Corte dei Conti al Comune di Genova, apre un problema di funzionalità del sistema amministrativo e, mi verrebbe da dire, anche democratico. S ...

Il potere delle Big Tech è un pericolo per la democrazia. Ben prima del caso Trump

Il rebus di aziende per definizione non democratiche (rispondono a logiche di profitto e dipendono dai loro proprietari, non dalla sovranità popolare) ...

La stangata dell'aumento del 20% della Tari, imposta dalla Corte dei Conti al Comune di Genova, apre un problema di funzionalità del sistema amministrativo e, mi verrebbe da dire, anche democratico. S ...Il rebus di aziende per definizione non democratiche (rispondono a logiche di profitto e dipendono dai loro proprietari, non dalla sovranità popolare) ...