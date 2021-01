Governo: Conte a casa lavora a intervento, no duello con Renzi, parlerà al Paese/Adnkronos (2) (Di domenica 17 gennaio 2021) (Adnkronos) – Un discorso emozionale, che sappia colpire chi in queste ore tentenna, mentre il pallottoliere vede i numeri fermi tra 155 e 158 al Senato. Potrebbero salire, ma potrebbero anche scendere, perché “è difficile avere la fredda certezza numerica quando hai a che fare con la volubilità umana”, confida chi gli è più vicino. Un discorso “alto, che parlerà al Paese e al Parlamento”. Imperniato sulla trasparenza, sul perimetro dell’interesse dei cittadini. Su quel concetto di nuovo Umanesimo più volte toccato da Conte in questo anno e mezzo di Governo. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 17 gennaio 2021) () – Un discorso emozionale, che sappia colpire chi in queste ore tentenna, mentre il pallottoliere vede i numeri fermi tra 155 e 158 al Senato. Potrebbero salire, ma potrebbero anche scendere, perché “è difficile avere la fredda certezza numerica quando hai a che fare con la volubilità umana”, confida chi gli è più vicino. Un discorso “alto, cheale al Parlamento”. Imperniato sulla trasparenza, sul perimetro dell’interesse dei cittadini. Su quel concetto di nuovo Umanesimo più volte toccato dain questo anno e mezzo di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

