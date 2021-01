Crisi di governo: Renzi tende la mano a Conte, ma il no è categorico (Di domenica 17 gennaio 2021) Con il pallottoliere del Senato che fa su e giù, la Crisi di governo procede. Alti e bassi, senatori si senatori no, Renzi apre, Renzi chiude…. a stare col fiato sospeso è un’Italia che il fiato non ce l’ha più, messa in ginocchio da una Crisi, con le attività commerciali che hanno appena ricevuto l’ultimo colpo di grazia con il decreto del 16 gennaio. E mentre il Covid non accenna a retrocedere, lo stesso sembra voler fare Conte che continua a cercare i responsabili (che a quanto pare non ci sono). Intanto calano i consensi di Matteo Renzi, che scende sotto il 2%, complice del fatto che la maggioranza degli italiani non ha capito il perché di questa Crisi di governo. L’unica cosa chiara è il dèja-vu della Crisi di ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 17 gennaio 2021) Con il pallottoliere del Senato che fa su e giù, ladiprocede. Alti e bassi, senatori si senatori no,apre,chiude…. a stare col fiato sospeso è un’Italia che il fiato non ce l’ha più, messa in ginocchio da una, con le attività commerciali che hanno appena ricevuto l’ultimo colpo di grazia con il decreto del 16 gennaio. E mentre il Covid non accenna a retrocedere, lo stesso sembra voler fareche continua a cercare i responsabili (che a quanto pare non ci sono). Intanto calano i consensi di Matteo, che scende sotto il 2%, complice del fatto che la maggioranza degli italiani non ha capito il perché di questadi. L’unica cosa chiara è il dèja-vu delladi ...

Ieri mattina tutti i media, con più o minore enfasi, davano notizia della proposta di Italia Viva, al Presidente Conte, di incontrarsi per tentare di ricomporre le difformità che sono all’origine di q ...

La conferenza stampa di Matteo Renzi con le ministre dimissionate di Italia Viva Teresa Bellanova ed Elena Bonetti ...

