Crisi di Governo, Flavio Briatore si congratula con Matteo Renzi (Di domenica 17 gennaio 2021) L’imprenditore è intervenuto sul suo account Instagram con un video “Bravo Matteo – esclama Flavio Briatore dal suo social – Questa gente deve capire che non possono solo fare dei decreti e venire in televisione a raccontarci un sacco di balle. Basta! Questa è gente che vive di teoria. Per portare avanti questo paese in un momento difficile serve gente brava”. Si congratula così l’imprenditore con Matteo Renzi leader di Italia Viva, demolendo il Governo di Giuseppe Conte. Prosegue: “Ben vengano dei bravi ministri – dice ancora Briatore – inutile andare a cercare 300 consulenti se poi per gestirli ne servono altri 50. Prima levano i deputati e i senatori e poi ci riempiono di consulenti. Poi c’è Arcuri che fa tutto – dice con ironia ... Leggi su 361magazine (Di domenica 17 gennaio 2021) L’imprenditore è intervenuto sul suo account Instagram con un video “Bravo– esclamadal suo social – Questa gente deve capire che non possono solo fare dei decreti e venire in televisione a raccontarci un sacco di balle. Basta! Questa è gente che vive di teoria. Per portare avanti questo paese in un momento difficile serve gente brava”. Sicosì l’imprenditore conleader di Italia Viva, demolendo ildi Giuseppe Conte. Prosegue: “Ben vengano dei bravi ministri – dice ancora– inutile andare a cercare 300 consulenti se poi per gestirli ne servono altri 50. Prima levano i deputati e i senatori e poi ci riempiono di consulenti. Poi c’è Arcuri che fa tutto – dice con ironia ...

Agricoltura, 4 Comuni del cosentino: "accelerare procedure per la calamità naturale"

“La Regione Calabria acceleri in ogni modo il confronto con il Governo, che prosegue la sua operatività ordinaria nonostante la crisi, per la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori della ...

Per fortuna c'è la zona dell'amicizia

C’è una coppia di amici che mi ospita nelle mie altrimenti solitarie serate. Con tutte le precauzioni del caso, con tutto il rispetto delle regole, chiamano la sera a casa sempre o quasi qualcuno, per ...

