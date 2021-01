Christiane Filangieri | una grande paura che non riesce a superare

Leggi su altranotizia

(Di domenica 17 gennaio 2021), la bellissima attrice protagonista di tantissime serie italiane, tempo fa rivelava una suache sembra non riuscire ae che forse potrebbe rappresentare un limite per la sua carriera. L’attrice(fonte immagine: Getty)Da stasera la vedremo recitare nella serie Rai Mina Settembre, ma è già una presenza più che stabile nel palinsesto: l’abbiamo già vista in numerose fiction, non solo rai, tra cui La strada di casa, Amanti e segreti, La squadra, Ho sposato uno sbirro, I liceali, I Cesaroni, Il Paradiso delle signore. LEGGI ANCHE: Anna Tatangelo, “Non mi farai male, vero?”: ripresa in un momento molto ‘particolare’, qual è la ...