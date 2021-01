Traffico Roma del 16-01-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 16 gennaio 2021) LuceverdeBuongiorno e ben trovate al primo appuntamento della giornatascorrevole addirittura scarso questa mattina sulle strade della capitale proseguono i lavori di manutenzione sulle moto della Magliana carreggiata ridotta all’altezza di via del Cappellaccio non si esclude Con l’aumento della formazione di code nelle due direzioni con il nuovo decreto Prorogato fino al 3 aprile lo stato di emergenza è confermato fino al 15 febbraio il divieto di spostamento tra regioni se non per validi motivi certificati consentito rientro al proprio domicilio abitazione per i dettagli di tutte le informazioni necessarie per spostarsi potete consultare il sitopunto luceverde.it da Massimo veschi è tutto a più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale ...