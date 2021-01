Tommaso Zorzi, messaggio “aereo”: potrebbe essere stato un famoso cantante (Di sabato 16 gennaio 2021) Tommaso Zorzi ha ricevuto un messaggio attraverso un aereo che ha volato sopra la casa del Grande Fratello. A mandarlo potrebbe essere stato un noto cantante. Tommaso Zorzi, tra i… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 16 gennaio 2021)ha ricevuto unattraverso unche ha volato sopra la casa del Grande Fratello. A mandarloun noto, tra i… Questo articolo èpubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

g97_98 : RT @chetrashhh: Mahmood stai per finire nuovamente in tendenza grazie a Tommaso Zorzi. Un caffè glielo devi. #TZVIP - g97_98 : RT @xpablossmile: un esemplare di Tommaso Zorzi che ha cambiato faccia immaginandosi in campagna con Mahmood a raccogliere insalata #TZVIP… - HarajukuNKen : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania orlando dayane mello rosalinda… - giuliadeluca31 : @Ilovetrashh Ti giochi Tommaso zorzi così in puntata che potrebbe andarsene o lo dici prima e ci parli more bene du… - cia0bell : RT @chetrashhh: Mahmood stai per finire nuovamente in tendenza grazie a Tommaso Zorzi. Un caffè glielo devi. #TZVIP -