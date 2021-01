Tim Goss, dalla McLaren alla Fia: lavorerà sui regolamenti 2022 (Di sabato 16 gennaio 2021) Una vita per la McLaren - 28 anni per la precisione - e ora un nuovo ruolo della sua lunga carriera. Dopo l'addio a Woking nel 2018, il 57enne Tim Goss è entrato a far parte del dipartimento tecnico ... Leggi su gazzetta (Di sabato 16 gennaio 2021) Una vita per la- 28 anni per la precisione - e ora un nuovo ruolo della sua lunga carriera. Dopo l'addio a Woking nel 2018, il 57enne Timè entrato a far parte del dipartimento tecnico ...

Il 57enne ingegnere inglese ha lavorato per 28 anni con la McLaren, prima di separarsi dal team di Woking nel 2018 ...

