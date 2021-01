Strage nella casa di riposo | ira dei figli | «Abbiamo saputo dal web | nessuno ci aveva detto del Covid»

fanpage : 'Lo abbiamo saputo dal telegiornale' Il drammatico racconto dei parenti delle vittime della casa di riposo. - SusannaCeccardi : La ferita della strage di Viareggio è ancora aperta nel cuore e nella mente dei toscani. I familiari delle vittime… - Avvenire_Nei : Massacrati in 750 ad Axum, inclusi i fedeli della chiesa di Santa Maria di Sion. I testimoni accusano i soldati Amh… - italianzquad1 : Se nella puntata prossima c'è di nuovo la Gregoraci faccio una strage #tzvip - BLMHanry : like e ti assegno l'arma da fuoco con la quale dovrai fare una strage nella società del Torino FC -

Ultime Notizie dalla rete : Strage nella

«Stavo andando al lavoro, mi ha chiamato mio cognato e mi ha detto che era successo qualcosa all’ospizio dove stava mamma». Giovanni parla pacato, lo sguardo rivolto in basso.Tragedia in provincia di Roma dove almeno cinque anziani sono rimasti uccisi nella Rsa in cui erano ricoverati. È successo a Villa dei Diamanti, in via ...