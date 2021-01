Serie A 2020/2021, diciottesima giornata: le probabili formazioni (Di sabato 16 gennaio 2021) Le probabili formazioni della diciottesima giornata di Serie A 2020/2021 con i link aggiornati per verificare minuto dopo minuto le scelte dei tecnici. Un turno di campionato cruciale con sfide come Lazio-Roma e Inter-Juventus, ma c’è spazio anche per Napoli-Fiorentina e Cagliari-Milan a chiuderlo: la sensazione è che si possano decidere tante cose dal punto di vista della classifica. Di seguito dunque i link con le possibili scelte degli allenatori in costante aggiornamento. probabili formazioni: ROMA-LAZIO BOLOGNA-VERONA TORINO-SPEZIA SAMPDORIA-UDINESE NAPOLI-FIORENTINA SASSUOLO-PARMA CROTONE-BENEVENTO ATALANTA-GENOA INTER-JUVENTUS CAGLIARI-MILAN SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 gennaio 2021) Ledelladicon i link aggiornati per verificare minuto dopo minuto le scelte dei tecnici. Un turno di campionato cruciale con sfide come Lazio-Roma e Inter-Juventus, ma c’è spazio anche per Napoli-Fiorentina e Cagliari-Milan a chiuderlo: la sensazione è che si possano decidere tante cose dal punto di vista della classifica. Di seguito dunque i link con le possibili scelte degli allenatori in costante aggiornamento.: ROMA-LAZIO BOLOGNA-VERONA TORINO-SPEZIA SAMPDORIA-UDINESE NAPOLI-FIORENTINA SASSUOLO-PARMA CROTONE-BENEVENTO ATALANTA-GENOA INTER-JUVENTUS CAGLIARI-MILAN SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2020 Le 20 migliori serie tv del 2020 da recuperare Io Donna Come ripartono i 20 club di Serie B dopo la sosta invernale

Quale effetto avrà la sosta invernale sul rendimento delle venti squadre di Serie B nel fine settimana che sta per cominciare? Il bilancio della ...

Oxenfree, una serie TV dall'ottima avventura di Night School Studios

Oxenfree sembra sia destinato a diventare anche una serie TV, hanno annunciato di recente i Night School Studios, con un adattamento che porterà alcune variazioni.. Oxenfree è stato molto apprezzato ...

