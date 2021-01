Savoldi: “Gattuso non lavora in settimana? Un giocatore del Napoli mi sta deludendo…” (Di sabato 16 gennaio 2021) Beppe Savoldi, ex attaccante napoletano, ha commentato il gesto di Gattuso di portare tutta la squadra a pranzo Beppe Savoldi, ex attaccante napoletano, ha commentato, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 16 gennaio 2021) Beppe, ex attaccante napoletano, ha commentato il gesto didi portare tutta la squadra a pranzo Beppe, ex attaccante napoletano, ha commentato, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

A tuttomercatoweb.com l'ex partenopeo commenta la decisione di Gattuso di portare tutta la squadra a pranzo per provare a ricompattare tutto il gruppo ...

Viola paurosa e insicura: Napoli dovrà...

L'ex Napoli Beppe Savoldi ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb. Queste le sue parole sul Napoli: "C'è qualcosa che non va, non può un tecnico guidare la squadra ...

