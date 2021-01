Profughi, diritti umani respinti sotto la neve dei Balcani (Di domenica 17 gennaio 2021) Code interminabili di persone vestite alla meno peggio, a volte in ciabatte, in coda sotto la neve per un pasto al giorno; baracche improvvisate nel bosco o fra gli scheletri del campo bruciato dove si cerca di riscaldarsi attorno a un falò, acqua non potabile presa da tubi di scarico. Le immagini sconvolgenti che arrivano da Bihac, in Bosnia, dopo l’incendio del campo Profughi di Lipa, indicano un dramma che è in corso da tempo nel cuore dell’Europa. Sono anni, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 17 gennaio 2021) Code interminabili di persone vestite alla meno peggio, a volte in ciabatte, in codalaper un pasto al giorno; baracche improvvisate nel bosco o fra gli scheletri del campo bruciato dove si cerca di riscaldarsi attorno a un falò, acqua non potabile presa da tubi di scarico. Le immagini sconvolgenti che arrivano da Bihac, in Bosnia, dopo l’incendio del campodi Lipa, indicano un dramma che è in corso da tempo nel cuore dell’Europa. Sono anni, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

caritas_milano : Catastrofe Umanitaria in #Bosnia Almeno 900 persone #migranti vivono sotto ripari di fortuna in quello che è rimas… - GiovanniMario12 : RT @ParoleCristiane: Una raccolta fondi di @caritas_milano per aiutare i profughi in Bosnia, che hanno perso tutto e sono vittime di una gr… - CarloBianconi7 : RT @caritas_milano: Catastrofe Umanitaria in #Bosnia Almeno 900 persone #migranti vivono sotto ripari di fortuna in quello che è rimasto d… - disurban : RT @caritas_milano: Catastrofe Umanitaria in #Bosnia Almeno 900 persone #migranti vivono sotto ripari di fortuna in quello che è rimasto d… - _Karine_C : RT @ParoleCristiane: Una raccolta fondi di @caritas_milano per aiutare i profughi in Bosnia, che hanno perso tutto e sono vittime di una gr… -