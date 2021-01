Nettuno, ancora una vittima del Covid: morto un uomo di 79 anni (Di sabato 16 gennaio 2021) ancora una vittima del Covid a Nettuno. Nella giornata di oggi è venuto a mancare un ospite della RSA Villa Gaia. Si tratta di un uomo di 79 anni che era ricoverato in una struttura ospedaliera. “Sono profondamente addolorato per questa ennesima perdita nella nostra comunità – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – alla famiglia vanno le mie più sentite condoglianze. Si tratta della 31esima vittima nettunese dall’inizio della pandemia. Un prezzo altissimo quello che la nostra città sta pagando a causa del Coronavirus. Tutti noi dobbiamo, responsabilmente, svolgere in maniera ligia il nostro ruolo in questa battaglia contro il coronavirus per il bene nostro e dei nostri cari”. In data odierna si registrano otto nuovi casi di Coronavirus dalla Asl Roma 6 nel territorio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 gennaio 2021)unadel. Nella giornata di oggi è venuto a mancare un ospite della RSA Villa Gaia. Si tratta di undi 79che era ricoverato in una struttura ospedaliera. “Sono profondamente addolorato per questa ennesima perdita nella nostra comunità – dichiara il Sindaco Alessandro Coppola – alla famiglia vanno le mie più sentite condoglianze. Si tratta della 31esimanettunese dall’inizio della pandemia. Un prezzo altissimo quello che la nostra città sta pagando a causa del Coronavirus. Tutti noi dobbiamo, responsabilmente, svolgere in maniera ligia il nostro ruolo in questa battaglia contro il coronavirus per il bene nostro e dei nostri cari”. In data odierna si registrano otto nuovi casi di Coronavirus dalla Asl Roma 6 nel territorio ...

