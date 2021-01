L'Udc si sfila, i responsabili traballano (Di sabato 16 gennaio 2021) Si complica la ricerca dei responsabili per il premier Giuseppe Conte. L’Udc si sfila e lo fa sapere con una nota. “Non si può gettare il Paese nella palude e nel caos. Gli italiani sono stanchi e stremati”. E ancora: “Non ci prestiamo a giochi di palazzo e stiamo nel Centrodestra. Continueremo a lavorare in questo frangente drammatico per il bene del Paese. I nostri valori non sono in vendita”. Leggi anche... Nel Suk per Conte si muovono pure i cardinali (di P. Salvatori) Grande affanno attorno a quota 161 (di G. Cerami) Leggi su huffingtonpost (Di sabato 16 gennaio 2021) Si complica la ricerca deiper il premier Giuseppe Conte. L’Udc sie lo fa sapere con una nota. “Non si può gettare il Paese nella palude e nel caos. Gli italiani sono stanchi e stremati”. E ancora: “Non ci prestiamo a giochi di palazzo e stiamo nel Centrodestra. Continueremo a lavorare in questo frangente drammatico per il bene del Paese. I nostri valori non sono in vendita”. Leggi anche... Nel Suk per Conte si muovono pure i cardinali (di P. Salvatori) Grande affanno attorno a quota 161 (di G. Cerami)

Il centrodestra tiene: nessuno di noi tradirà Sospetti sui centristi

LO SCENARIOROMA Marcatura stretta sui centristi. Permanente, fino alla prova della verità dell'Aula il centrodestra non mollerà la presa sull'Udc. «E' l'unico argine che potrebbe cedere», ...

